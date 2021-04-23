Песков рассказал о переговорах Лукашенко и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве в четверг, 22 апреля.

«Длительные были переговоры. Рабочий «проговор» тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы», — поделился представитель Кремля.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Беларуси Александра Лукашенко длились четыре часа, они проходили в Москве накануне, 22 апреля. (gazeta.ru)