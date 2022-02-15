Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем прошли в деловой атмосфере. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ходе сегодняшних переговоров, которые прошли в деловой атмосфере, мы предметно и обстоятельно обсудили ряд вопросов двусторонних отношений и перспективы их развития», — рассказал Путин.

По словам президента, «конечно, уделили особое внимание наиболее актуальным проблемам международной повестки».

«Всегда стремились к укреплению взаимодействия между нашими государствами. Сложилось впечатление, что федеральный канцлер также настроен на дальнейшее прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество», — отметил президент России.