Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что несмотря на готовность Владимира Путина сделать все возможное для безопасности России, о плохих сценариях лучше не говорить.

«Давайте не будем даже говорить о таких сценариях, иногда слова материализуются, не дай Бог, поэтому даже ни думать, ни говорить об этом не надо», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможном ударе по кораблям НАТО.

Песков отметил, что Россия прекрасно осознает подоплеку инцидента с британским эсминцем Defender и считает его провокацией.

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — резюмировал Песков.