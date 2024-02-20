Йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками несколько американских кораблей в акваториях Красного и Аравийского морей.

Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.

«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию с применением беспилотников против ряда вражеских американских военных кораблей в Красном и Аравийском морях», – написал представитель движения в соцсети X.

Он также сообщил о ракетном ударе по израильскому судну MSC Silver в Аденском заливе.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет», – написал Сариа в соцсети X.