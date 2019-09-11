Перебои с подачей газа населению вновь на повестке

С началом осени традиционная для межсезонья проблема низкого давления газа вновь на повестке. Первые дожди и прохлада увеличили потребление «голубого топлива», и население уже ощутило на себе все «прелести» экономии на потребителях. Именно этим обстоятельством объясняет происходящее исполнительный секретарь движения ReAl Натиг Джафарли.

Экономист делится своими печальными наблюдениями, отмечая, что за последние месяцы систематические отключения газа наблюдались в различных населенных пунктах страны, а также в столице и на периферии Баку. Причем, перебои с подачей топлива усилились после памятного увеличения газового лимита. Напомним, что с 1 мая годовой лимит для населения по цене 0,1 манат за куб был увеличен с 1700 до 2200 кубометров.

«Правительство продает населению газ по цене 100 манатов за 1000 м3 (59 долларов), — говорит он. — И это притом, что Азербайджан — страна, добывающая нефть и газ. Более того, по условиям контракта с зарубежными нефтяными компаниями с конца 1990-х годов попутный газ, добываемый с месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», передается стране бесплатно. А это примерно 2-2,5 миллиарда кубометров в год. С учетом того, что население потребляет всего 3 млрд кубометров, то цены у нас могли бы быть, конечно, и пониже».

Какой смысл отключать газ населению летом, когда потребление «голубого топлива» значительно понижается? «Этот вопрос требует ответа. Так давайте подумаем и сравним показатели экспорта за первое полугодие минувшего и текущего года», — предложил экономист.

С его слов, в январе — июле прошлого года из страны было экспортировано 4 млрд. 049 млн. кубометров газа по цене 185 долларов (315 манатов) за 1000 кубов. В итоге от экспорта страна получила 749 млн. долларов. Между тем за отчетный период текущего года экспорт составил уже 6 млрд. 709 млн. кубов или 1 млрд. 262 млн. долларов по цене 188 долларов (320 манатов) за 1000 кубов.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом экспорт «голубого топлива» за семь месяцев увеличился более чем на 60%.

«Мне могут возразить, что производство также возросло. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года, добыча увеличилась на 34%, а это вдвое меньше, чем рост экспорта. Возникает вопрос — за счет чего увеличился экспорт? — вопрошает Джафарли. — Первым делом появились подозрения о возможных закупках газа в России, однако ни местные, ни российские официальные источники не приводят данных об импорте газа из РФ. Получается, что обязательства по экспорту правительства выполняются путем сокращения подачи топлива населению».

Джафарли заявил, что готов на отрытые дискуссии по этому вопросу.