Пеп Гвардиола: «Нельзя ждать, что «Ман Сити» будет постоянно побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Норвича» (2:3) в 5-м туре чемпионата Англии, сообщает sports.ru.

«Поздравляю «Норвич». Первый гол пропустили со стандарта, второй – после контратаки, так что сопернику стоит отдать должное. Надо извлечь урок и двигаться дальше.

Мы неплохо играли в пас, создавали моменты, но не смогли забить больше соперника. «Норвич» действительно отличная команда с игроками хорошего уровня.

У нас не было той остроты в атаке, которая обычно нам свойственна. В футболе не всегда можно избежать ошибок. Я не знаю, сколько ударов нанесли мы или сколько пробил соперник, футбол – это голы.

Люди не могут ожидать, что мы постоянно будем выигрывать или набирать 100 очков. Сейчас мы оправимся и вернемся», – сказал Гвардиола.