Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Челси».
«Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим.
Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Приятно сказать, наслаждайся, но иногда это невозможно. Нужно сохранять стойкость и уметь приспосабливаться.
Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь – невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю в хоть одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло.
Точно знаю, что собираюсь сказать игрокам. Не хочу их слишком беспокоить. Парням, которые встревожены или нервничают, скажу, что это нормально, а ребятам, которые более расслаблены, скажу, что это тоже нормально. Каждый справляется по-своему», – сказал Гвардиола.
«Я останусь в «Манчестер Сити». Уверен в этом – что бы ни случилось завтра.
Победа или поражение в финале не изменит моего будущего», – сказал Гвардиола.
Финальный матч Лиги чемпионов пройдет завтра, 29 мая. Начало – в 23:00 по бакинскому времени. (sports.ru)