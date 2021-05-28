Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался перед финалом Лиги чемпионов с «Челси».

«Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим.

Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Приятно сказать, наслаждайся, но иногда это невозможно. Нужно сохранять стойкость и уметь приспосабливаться.

Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь – невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю в хоть одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло.

Точно знаю, что собираюсь сказать игрокам. Не хочу их слишком беспокоить. Парням, которые встревожены или нервничают, скажу, что это нормально, а ребятам, которые более расслаблены, скажу, что это тоже нормально. Каждый справляется по-своему», – сказал Гвардиола.