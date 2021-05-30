Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Я сделал все возможное в плане выбора состава. Попытался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть. Мы изо всех сил пытались сломить линии соперника в первом тайме. Вторая половина была намного лучше.

Против оборонительной структуры «Челси» было непросто. У нас были трудности с длинными забросами и вторыми мячами. В такой момент нужно вдохновение. Хотел бы сказать, что позади исключительный сезон для нас. К сожалению, мы не выиграли. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее.

Была напряженная игра. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Они сделали все и выложились. Хочу поздравить их с исключительным сезоном и игрой, показанной в финале.

Всегда нужно стараться выиграть. Во втором тайме у них была одна контратака с Пулишичем. Это правда хорошая команда, но мы отлично играли против них. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать», – сказал Гвардиола.