Пеп Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити».

Сборная Бразилии действительно хочет пригласить 51-летнего специалиста, однако это, скорее, мечта. В руководстве «Манчестер Сити» уверены, что Гвардиола не уйдет.

Пеп обсуждает с руководством клуба, с которым у него сложились теплые отношения, планы на летнее трансферное окно и верит в проект «Манчестер Сити». Он работает не только на настоящее, но и на будущее клуба.

Действующий контракт Гвардиолы с «Ман Сити» истекает летом 2023 года, и ожидания агентов тренера, которые общаются с руководством клуба, таковы, что Пеп может подписать новое соглашение. Это может произойти в ближайшие месяцы или в следующем году, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.

Под руководством Гвардиолы, который работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, клуб трижды выиграл АПЛ, четырежды – Кубок английской лиги и один раз победил в Кубке Англии. (sports.ru)