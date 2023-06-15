Пеп Гвардиола встретился с владельцем «Манчестер Сити» в Абу-Даби.

На встрече с шейхом Мансуром бен Заидом аль-Найяном в президентском дворце Каср Аль Ватан главный тренер «Манчестер Сити» вместе с членами совета директоров представил владельцу клуба все трофеи, завоеванные командой в этом сезоне: кубок Лиги чемпионов, трофей чемпиона АПЛ и Кубок Англии.

Гвардиола поблагодарил шейха Мансура за поддержку и покровительство. Гвардиола отметил, что достижения клуба являются результатом щедрости владельца, поскольку он обеспечил все необходимое для успехов команды.

Также Гвардиола подчеркнул стремление игроков и тренерского штаба Манчестер Сити» поддерживать высокий уровень, стремиться занимать ведущие позиции и завоевывать как можно больше трофеев. (sports.ru)