Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США

Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

«Я в курсе сообщений об этом. Конечно, мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их», — сказал он. «Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения. Но мы готовы к сотрудничеству с ними в этом направлении», — добавил Руд.(ТАСС)

| 2019-09-17T19:38:05+00:00 17 сентября 2019, 22:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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