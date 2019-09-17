Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США

Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

«Я в курсе сообщений об этом. Конечно, мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их», — сказал он. «Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения. Но мы готовы к сотрудничеству с ними в этом направлении», — добавил Руд.(ТАСС)