Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана

Как отмечают источники, подготовка находится на этапе планирования и осуществляется в качестве «меры предосторожности» на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно сделает заявление о полномасштабном выводе войск из Афганистана, как это случилось с заявлением о выводе контингента из Сирии. На данный момент от Белого Дома не поступало распоряжений о полном отводе войск из Афганистана, уточняет телеканал.