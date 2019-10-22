Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана

Пентагон начал подготовку плана полного вывода войск из Афганистана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей военного ведомства.
Как отмечают источники, подготовка находится на этапе планирования и осуществляется в качестве «меры предосторожности» на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно сделает заявление о полномасштабном выводе войск из Афганистана, как это случилось с заявлением о выводе контингента из Сирии. На данный момент от Белого Дома не поступало распоряжений о полном отводе войск из Афганистана, уточняет телеканал.
Ранее издание New York Times сообщило, что США уже начали сокращать военное присутствие в Афганистане и вывели две тысячи военнослужащих, несмотря на отсутствие соглашения с «Талибаном».(РИА Новости)