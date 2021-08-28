Великобритания завершила операцию по эвакуации гражданских лиц и военнослужащих из Афганистана.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол Великобритании в этой стране Лори Бристоу.

По его словам, с 13 августа правительство Соединенного Королевства вывезло из Афганистана около 15 тыс. гражданских лиц и 1 тыс. военнослужащих. «Настало время завершить эту фазу операции, но мы не забыли о тех людях, которые все еще хотят покинуть страну. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы также не забыли храбрый и достойный народ Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности», — подчеркнул Бристоу в видеообращении из аэропорта Кабула.