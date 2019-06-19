Пашинян перед выбором: и рыбку съесть, и косточкой не подавиться

Последнее время ситуация вокруг карабахского конфликта вновь начинает разогреваться. Убийство азербайджанского офицера, а затем ответ азербайджанской стороны, говорит о том, что ситуация имеет риск перейти с переговорного процесса к военным действиям.

Как сообщают армянские СМИ, на оккупированных территориях Азербайджана в понедельник стартовали крупномасштабные военные учения с участием большого числа военнослужащих и боевой техники.

«В общеармейских учениях примут участие порядка 10 тысяч военнослужащих, более 200 артиллерийских систем, приблизительно 150 бронемашин, более 50 систем ПВО, более 400 автомашин и других единиц мобильных частей», — отмечается в сообщении.

Во время учений основной акцент будет сделан на выполнение практических заданий войск ночью, а также планируется разработка новых стратегических подходов. В ходе учения будут протестированы разведывательные системы с высокими технологиями, новые виды вооружения.

В свою же очередь министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявляет, что азербайджанская армия часто проводит крупномасштабные учения в ночное и дневное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым.

«В 2016 году небольшая часть азербайджанской армии разгромила армию противника в зоне карабахского конфликта. Враг был вынужден обратиться к России, чтобы (…) остановить боевые действия. Сегодня все подразделения азербайджанской армии управляются посредством системы «Data Voice», — добавил министр.

Он также добавил, что азербайджанский народ ждет победы нашей армии. Но войну начинают не военные, они выполняют приказ. Министр отметил, что международная обстановка не позволяет начать войну.

Невооруженным глазом видно, что обстановка вокруг карабахского конфликта постепенно скатывается к допашиняновскому периоду. По сути, сам Пашинян, который получил негласный карт-бланш с азербайджанской стороны разобраться с карабахским кланом, а потом уже сесть за стол переговоров, не разбирается с ситуацией. Сепаратисты, которые висят на армянском бюджете, поддерживают своего соплеменника Кочаряна. Его кстати и поддерживает в открытую и Кремль. А потому говорить о том, кто сегодня в Ереване представляет власть, кочаряно-карабахский клан, российское посольство или Пашинян — большой вопрос.

В этой ситуации, с кем остается вести диалог по урегулированию карабахского вопроса Азербайджану? С головорезом Кочаряном и его опгешной братией не имеет смысла, мы это уже проходили, Пашинян имеет весьма условную власть, легитимность которой ставит под вопрос, главный акционер ООО Армения – Россия. А потому Баку пора перестать общаться с симулякрами в Армении и начать переговоры с самим катализатором этих симулякров и симуляций – Кремлем напрямую. Заодно и показать мировому сообществу, что ситуация Азербайджана не отличается от ситуации в Грузии или в Украине, а Армения – это всего лишь симуляция.

Комментируя ситуацию «Зеркало» экс министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что происходящее сегодня – это результат тех заявлений, которые Пашинян делал на протяжении всего года.

«Заявления о том, что переговорный процесс не предполагает освобождение каких-либо территорий делает эти переговоры бессмысленными для азербайджанской стороны. Поэтому, когда мы сегодня пытаемся комментировать «перспективы переговорного процесса», нужно понимать, что в данном случае, те вопросы, которые армянская сторона готова обсуждать, не представляют для Азербайджана какого-либо интереса», — отметил эксперт.

По его словам, основное влияние на развитие ситуации в регионе и в частности на конфликт, оказывает не переговорный процесс, который оторван от реалий, а те действия, которые мы можем наблюдать от Пашиняна.

«Они продиктованы теми политическими действиями, которые Пашинян делал в течение года. Ситуация с конфликтом очень серьезно влияет на резко ухудшившиеся взаимоотношения между Арменией и Россией, на ситуацию также влияет противоборство между кочаряновским карабахским кланом и пашиняновским ереванским. Если взять за основу эти два фактора, то Пашинян понял, что он не сможет улучшить свои отношения с российским руководством, которое ему не доверяет, поэтому каких-либо перспектив в улучшении российско-армянских отношениях не предвидится», — считает аналитик.

Зульфугаров также добавил, что российское руководство открыто поддерживает его политических оппонентов, что Пашиняну крайне не нравится.

По его словам, Пашинян, понимая о том, что его отношения с Москвой никак не выстраиваются, близок к тому решению, чтобы сделать окончательный поворот назад, у него не остается другого выхода.

«Нагнетая обстановку на линии соприкосновения войск и провоцируя Азербайджан на ответные действия, которые могут привести к полноценным военным действиям, Пашинян хочет решить следующие задачи: 1) Вне зависимости от результатов конфликта, он намерен объявить о том, что Россия не поддерживала Армению, а также обвинить своих политических оппонентов, которые поддерживаются Россией; 2) Подняв антироссийскую риторику внутри Армении, он намерен окончательно развернуться в сторону Запада», — подчеркнул эксперт.

Этого кстати от него требуют и те силы, которые привели его к власти, изменить ситуацию в Армении он не сможет, если не будет связан с Западом, который может оказать финансовую поддержку, считает политолог.

«Таким образом, он хочет выйти из сложившейся ситуации, одновременно нейтрализовав своих политических противников. Другой момент – это полный подрыв переговорного процесса и все наработки обнуляются. Вот три компонента, которыми руководствуется Пашинян, провоцируя Азербайджан. Все действия Пашиняна говорят о том, что он выбрал тактику подорвать ситуацию. Не важно, какие будут результаты, важно, что он укрепит свою политическую власть», — резюмировал он.