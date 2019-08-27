Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере. Об этом свидетельствует документ, опубликованный парламентом в Twitter.

Alerta Intenternacional de la C.P Política Exterior, frente a la firma inconstitucional de acuerdos de Cooperación Militar con el Gobierno de la Federación Rusa sin la revisión de la legítima #AsambleaVE, así como la apertura de una Misión Diplomática Vzlana en Corea del Norte. pic.twitter.com/ZzlKdKGm1w — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 26 августа 2019 г.



«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно», — говорится в тексте документа, передает lenta.ru.

Россия и Венесуэла заключили соглашение о визитах военных кораблей 15 августа. Документ подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве. Он предусматривает визиты кораблей в порты обеих стран. Главы министерств также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.