Парламент Венесуэлы признал недействительным военное соглашение с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере. Об этом свидетельствует документ, опубликованный парламентом в Twitter.

 


«Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно», — говорится в тексте документа, передает lenta.ru.

Россия и Венесуэла заключили соглашение о визитах военных кораблей 15 августа. Документ подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес на встрече в Москве. Он предусматривает визиты кораблей в порты обеих стран. Главы министерств также обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

| 2019-08-27T08:59:06+00:00 27 августа 2019, 10:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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