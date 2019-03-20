Парламент обсудил средство от дорогих банковских кредитов

Палата надзора финансовых рынков может приступить к регулированию потолка процентных ставок по кредитам, сообщается со ссылкой на источники в Милли Меджлисе. Парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству рассмотрел соответствующие правки в закон «О банках».

Сообщается, что изменения также позволят Палате регулировать ставки по банковским комиссиям и прочим услугам. И хотя Палата надзора не тот орган, которому можно доверить защиту прав заемщиков, — ведь структура финансируется банками, сама постановка вопроса внушает надежду. Потолок для процентных ставок поможет сделать кредиты дешевле.

Кстати отметить, сама идея установить верхний предел процентных ставок по банковским кредитам не нова. Еще до девальвации национальной валюты и кризиса банковской сферы специалисты предлагали умерить космические аппетиты кредитно-финансовых организаций административными мерами. Скажем, руководитель Центра экономического и социального прогнозирования (ЦЭСР) Вугар Байрамов предлагал установить коридор процентных ставок, который Центробанк в случае необходимости будет пересматривать дважды в год. Звучали различные предложения.

Центробанк тоже включался в дискуссию, отмечая необходимость методологического подхода. Регулятор заявлял о планах и мерах, таких как снижение учетной ставки, ставки по страхуемым вкладам, а также административных мерах при сотрудничестве с коммерческими банками. Об эффективности этих начинаний оставим судить читателю и перейдем к главному.

На этой волне еще пять лет назад совместными усилиями с Немецким международным обществом сотрудничества (GIZ) был разработан проект изменений в Гражданский кодекс. Именно этот законопроект, претерпевший на сегодняшний день многочисленные изменения, вынесен на обсуждение народных избранников.

«Наши правки предусматривали серьезные изменения главы о договоре займов. В документ был добавлен параграф о потребительских кредитах, — сказал автор этого законопроекта Акрам Гасанов. — В первоначальной версии документа функции регулирования потолка процентных ставок по кредитам были возложены на Кабинет министров. При этом речь шла о потребительских кредитах, выдаваемых населению не только банками, но и небанковскими кредитными организациями».

Со слов эксперта, законопроект прошел всю цепочку ответственных ведомств – был представлен в Администрацию Президента и направлен в Кабинет министров. Оттуда документ начал свой путь согласования с госструктурами, будучи отослан в министерства налогов, финансов и главный банк страны. Центробанк, в свою очередь, направил его в коммерческие банки и на этом процедура заглохла. Предложения не нашли отклика у местных кредитно-финансовых структур. Потом началась девальвация, и документ отложили в долгий ящик. А вынули полтора года назад.

Как уже говорилось, документ претерпел изменения. Например, по прежней версии корректив, внесенных в Гражданский кодекс, подлежали регулированию процентные ставки по кредитам населению всех финансовых организаций, включая НБКО и ломбарды. В новой – только банки. А поправки касаются закона «О банках».

А главное, функцию регулирования процентной ставки неправильно возлагать на Палату надзора финансовых рыков, уверен собеседник. Поскольку эта структура не финансируется из бюджета и зависит от взносов, перечисляемых субъектами финансового рынка – НБКО, инвестиционными и страховыми организациями, банками. Величина взносов зависит от доходов финансовых организаций, а значит, Палата заинтересована в их высоких заработках и априори не может защищать интересы заемщиков.

Тем временем сегодняшняя ситуация со стоимостью кредитов коммерческих банков продолжает печальную традицию. По данным Центробанка, в январе средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,4%.

По кредитам в иностранной валюте — 7,89%. Ставки по ссудам в национальной валюте для населения находятся в пределах 17,34%. В иностранной валюте – 14,55%. Для юридических лиц процентные ставки по кредитам в национальной и иностранной валюте составили по итогам месяца 9,31% и 5,95% соответственно.