Отечественные банки наращивают кредитные портфели по мере того, как остается позади нелегкий груз прошлогодних локдаунов. При этом планка прироста портфелей в сегменте бизнес-кредитования традиционно скромна, а потребительские ссуды пошли в рост, несмотря на пандемию и последствия беспечного увязания в долгах.

Суммарный кредитный портфель азербайджанских банков на начало ноября этого года увеличился на 1 млрд 588 млн манатов и составил 15 млрд 997 млн 300 тыс. манатов. Прирост кредитования, можно сказать, солидный. Ведь если сравнивать с прошлогодним уровнем, кредитование по линии наших банков возросло на 11 процентов, причем заемные средства для бизнеса по линии наших банков увеличились на 672 млн 600 тыс. манатов (7,7 процентов) до 9 млрд 352 млн 400 тыс. манатов.

Но более всего привлекает внимание растущая доля потребительского кредитования, а она увеличилась аж на 568 млн манатов, показав наиболее веский 15,1-процентный перевес. В довесок к прочему, возросли показатели долгосрочного кредитования на покупку жилья. Благодаря достаточно интересным для населения социальным ипотечным программам, кредиты в этом конкретном направлении увеличились на 17,5 процентов, достигнув 2 млрд 330 млн 200 тыс. манатов.

По мнению опрошенных # аналитиков, такой расклад демонстрирует растущий спрос населения к банковскому кредитованию. Но это совсем не означает каких-то особенных сдвигов в сторону улучшения финансовых возможностей рядовых граждан, считает доцент кафедры финансов и финансовых институтов UNEC Зохраб Ибрагимов. Обусловленный циркуляцией вируса глобальный кризис обострил проблему безработицы во всем мире, и расплачиваться по банковским долгам стало сложнее.

По мнению специалистов, прирост потребительских банковских долгов обусловлен своеобразной их реструктуризацией населением:

«Многие граждане идут на это не столько для покупки товаров и услуг, а чтобы расплатиться по уже имеющемуся долгу. Не погасив прошлый кредит, оформляют новый, а разницу направляют на свои нужды. По сути, это не новые займы, поскольку реальной основы для роста потребительского кредитования в условиях пандемии не видно. На деле продажа товаров в рассрочку торговыми сетями – то же потребительское кредитование, но минуя банки. В данном случае риски берут на себя торговые сети. Как правило, это устойчивые компании, отвечающие за возвратность средств. Если учитывать и этот момент, масштабы потребительского кредитования существенно возрастают».

Закономерным следствием развития льготной ипотеки в банках формируется определенный опыт и навыки по ипотечному кредитованию, в последующем имеющий перспективы быть взятым за основу при разработке и внедрении собственной коммерческой ипотеки. Как только фондирование позволит сравниться с государственной ипотекой, это неизбежно произойдет, но это вопрос времени, считает доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов.

Последние годы, особенно с началом строительства социального жилья, государственная программа ипотечного кредитования принимает широкий размах и обретает большую популярность среди населения. Однако в целом по стране ипотечное кредитование не отличается столь мягким колоритом, а банковские ипотечные пакеты по карману разве что состоятельным, по общим меркам, гражданам, чья зарплата составляет от 1 тыс. манатов и выше. По этой причине уже долгие годы не утихают дискуссии о возможных способах удешевления ипотечного кредитования.

Возвращаясь к подвижкам в сегменте потребительских кредитов, депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов заметил, что рост здесь достиг двузначных показателей. И это при том, что средняя процентная ставка по кредитам гражданам примерно вдвое выше, если сравнивать с бизнес-кредитами. По его словам, такая тенденция крайне нежелательна, поскольку чревата увеличением проблемной задолженности. А главное, рост в этом сегменте происходит на фоне неудовлетворительного финансирования реального сектора экономики.