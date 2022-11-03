Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал обновленную версию рейтинга самых дорогих игроков в мире.

Единоличным лидером рейтинга стал форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, чья трансферная стоимость оценивается в €170 млн. 22-летний нападающий стал первым игроком из Английской премьер-лиги (АПЛ) с момента оценки Transfermarkt, что находился на вершине рейтинга.

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе (€160 млн) опустился на вторую строчку, на третьей позиции остался атакующий хавбек мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус (€120 млн).

На четвертое место поднялся одноклубник Холанда — полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден (€110 млн). Замыкает топ-5 полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри (€90 млн). (Газета.Ру)