Освобождены почти все задержанные в Тбилиси

Тбилисский городской суд освободил еще 51 человека, задержанного в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси и последующего разгона 20-21 июня, говорится в сообщении на сайте суда, информирует sputnik-georgia.ru.

Всего были задержаны 305 человек, 121 из которых отправили под арест за нарушение Кодекса административных правонарушений. Остальных освободили, выписав штраф либо дав словесное предупреждение.

По данным на вторник, под арестом оставались 54 человека.

Всех их суд признал виновными в совершении мелкого хулиганства и неповиновении законному требованию полиции.

| 2019-06-26T22:54:16+00:00 27 июня 2019, 00:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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