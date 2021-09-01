«Процесс рассмотрения в судах первой инстанции дел армянских диверсантов, преступников, задержанных Азербайджаном после Второй Карабахской войны, уже завершен, и каждый из них получил заслуженное наказание».

Oб этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что как следствие, так и судебные процессы были проведены полностью объективно и прозрачно в соответствии с требованиями всех международных конвенций и положений азербайджанского законодательства, прессе также была предоставлена информация: «Это лица, совершившие конкретные преступные деяния против Азербайджана, Азербайджанского государства, государственности, граждан Азербайджана».