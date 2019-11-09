Освобождение турецких журналистов: Эрдоган пошел на компромисс с FETÖ?

Назлы Ылыджак, вменялось в вину, что она раскрывает информацию, которая должна храниться в тайне с точки зрения безопасности или внутренних или внешних политических выгод государства.

Отметим, что Назлы Ылыджак , Ахмет Алтан и его брат, профессор экономики Мехмет Алтан были приговорены к пожизненному заключению в феврале 2018 года, в июле Высший кассационный суд Турции изменил обвинение по делам журналистов с «организации государственного переворота», попытка которого произошла в ночь с 15 на16 июля 2016 года, на «пособничество террористической группировке». Суд первой инстанции повторно рассмотрел дело и снизил сроки лишения свободы, назначив им меры пресечения сроком в 10,5 лет для Ахмета Алтана и 8 лет и 9 месяцев для Назлы Ылыджак. Но поскольку Ахмет Алтан и Назлы Ылыджак уже провели в заключении более трех лет, а турецкая правовая система предусматривает освобождение из заключения по отбытии части наказания, суд принял решение освободить их из тюрьмы под подписку о невыезде, а в отношении Мехмета Алтана, который был отпущен на свободу ещё в прошлом году, суд вынес оправдательный приговор.

После своего освобождения Ахмет Алтан заявил, что «с самого начала в деле не было ничего, ни единого доказательства». Находясь в тюрьме, Алтан написал книгу под названием «Я больше никогда не увижу мир». В начале октября стало известно, что журналист удостоен за нее немецкой литературной премии имени Софи и Ганса Шолль. Как сообщили администрация города Мюнхена и Биржевой союз немецкой книготорговли (отраслевое объединение, в которое входит подавляющее большинство книжных магазинов Германии и издательств), Алтан получит премию как «критичный комментатор происходящего в Турции», «который говорит от лица всех, кто выступает за правду и защищает свободу», пишет Deutsche Welle.

Но за что конкретно все же были арестованы журналисты? Так, Назлы Ылыджак выступила против антигюленовской операции, отказавшись верить в попытку переворота, утверждала, что в грузовиках Национальной Разведывательной организации Турции (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) перевозилось оружие, а выявившие сей факт прокуроры были несправедливо объявлены шпионами. Она также выступила за отставку министров, обвиненных в коррупции, после коррупционной операции 17 декабря 2013 года, и через день по причине разногласий с руководством покинула газету «Sabah», в которой в тот период она работала. Вообще, за долгие годы своей журналисткой деятельности, окончившая французский лицей Нотр-Дам де Сион (Notre Dame de Sion) в 1963 году и факультет политических наук Лозаннского университета (Ecole de Sciences Sociales et Politiques) 1967 году, Назлы Ылыджак успела поработать во многих изданиях — «Tercüman», «Meydan», «Hürriyet», «Akşam», «Yeni Şafak», «Dünden Bugüne Tercüman», «Bugün», «Takvim», «Sabah», в 1992 и 1994 годах она создала программу на TRT под названием «Söz Meclisten İçeri», 2 марта 2014 года на «Kanal D» она представила программу «Pazar Gezmesi», в которой посещала известных в Турции людей в их домах каждое воскресенье. Но после парламентских выборов, состоявшихся 1 ноября 2015 года, руководство канала 24 декабря 2015 года закрыло этот проект. Согласно порталу «INTERNET HABER», 17 ноября 2015 года она основала газету «Özgür Düşünce» в поддержку FETÖ и стала уже публиковаться в этом издании.

После попытки переворота 2016 года Назлы Ылыджак скрывалась в Бодруме, где и была задержана и отправлена в тюрьму.

В турецком сообществе присутствует неоднозначное отношение к судебному процессу и последующему освобождению Назлы Ылыджак и ее коллег. Так, генерал-майор в отставке Ахмет Явуз в интервью INDEPENDENTTURKISH выступил с сожалением, что она и другие журналисты так и не были судимы за конкретные преступления, совершенные ими в отношении арестованных по делу тайной организации «Эргенекон» и операции «Кувалда», в то время как обвинение их в сговоре с FETÖ вызывает сомнения. Он считает, что в совершенных ими преступлениях они действовали вместе с правительством, власть создавала им условия для очернения неугодной себе части высшего состава турецкой армии. «Они совершили преступления против человечности и против республики и нации, но их судили не за это. Правящая судебная система еще не предприняла никаких действий в отношении тех, кто совершил эти преступления (имеет в виду дело «Эргеникон» и операцию «Кувалда»)», говорит отставной генерал. Более того, по его мнению, освобождение оппозиционных журналистов есть признак примирения правительства и FETÖ, на что власть пошла в результате внутреннего и внешнего давления.

Известный турецкий историк, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек подтверждает, что именно журналисты Назлы Ылыджак и Ахмет Алтан сыграли значимую роль при подготовке общественного мнения в тот период, когда гюленисты, размещенные во властных структурах, под руководством ЦРУ устроили заговор против национальных сил и произвели аресты высшего состава турецкой армии по надуманным делам «Эргенекон» и «Кувалда». «Назлы Ылыджак и Ахмет Алтан стали прямыми инструментами гюленистов во власти, благодаря их ложным публикациям произошли аресты, погибли люди, армия была очищена от патриотических сил, тем самым они подготовили почву для попытки переворота 2016 года», считает турецкий историк. И тоже утверждает, что их действиям по делам «Эргенекон» и «Кувалда» не было дано юридической оценки, «они были наказаны только за связь с гюленистами». Что же касается утверждения генерала Ахмета Явуза о том, что к освобождению журналистов приложил руку сам Эрдоган, пойдя на компромисс, то Перинчек не согласен: скорее к этому причастен лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, партия которого поддерживала их и вела пропаганду по освобождению из заключения, тем более, что турецкая судебная система позволяет досрочное освобождение и для этого не нужно просить о помиловании.

Так или иначе, оппозиционные турецкие журналисты Ахмет Алтан и Назлы Ылыджак на свободе. И не важно уже, как это произошло и кто приложил руку к их освобождению…

Мира Гасанова