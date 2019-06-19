ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Кашикчи

Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Кашикчи наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Кашикчи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.
Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.(РИА Новости)
| 2019-06-19T14:53:03+00:00 19 июня 2019, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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