ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Кашикчи

Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Кашикчи наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Кашикчи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.(РИА Новости)