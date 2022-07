Во Франции подали в суд на саудовского принца из-за убийства журналиста Джамаля Кашикчи, сообщает Газета.Ру.

По информации, две некоммерческие организации Democracy for the Arab World Now и Trial International подали жалобу в следственный суд в Париже на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана. Причиной жалобы стала «причастность к пыткам и исчезновению» журналиста Джамаля Кашикчи.

Сообщается, что принц «причастен к пыткам и насильственному исчезновению Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября 2018 г.». Иммунитета от судебного преследования у него нет, так как он не является главой государства.