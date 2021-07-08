В 11-м суде по тяжким преступлениям города Стамбул продолжаются слушания по делу о зверском убийстве саудовского журналиста, колумниста американского издания Washington Post Джамаля Кашикчи.

По делу о зверском преступлении, совершенном 2 октября 2018 года в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, проходят 26 лиц, объявленных Турцией в международный розыск.

В четверг в суде были заслушаны показания невесты убитого журналиста Хатидже Дженгиз.

Прокуратура Стамбула ранее передала в суд 117-страничное уголовное досье, согласно которому непосредственные указания убийцам журналиста исходили от граждан Саудовской Аравии Ахмета бин Мухаммеда аль-Асари и Сууда аль-Кахтани.

По данным турецкой прокуратуры, группе убийц было поручено заставить Кашикчи вернуться в Эр-Рияд, а в случае отказа — физически устранить. В итоге журналиста задушили.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства.

После убийства тело Кашикчи было расчленено и уничтожено.

Турция призывает Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.

Спецдокладчица ООН по внесудебным казням Агнес Калламард ранее раскритиковала правительство Саудовской Аравии за «упорное отрицание» вывода возглавляемой ею комиссии о том, что убийство журналиста с оппозиционными взглядами Джамаля Кашикчи было «внесудебной казнью».