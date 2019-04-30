Окончен курортный роман: наблюдается спад интереса к приобретению недвижимости для отдыха

Дача за городом, конечно, хорошо, но курортная недвижимость лучше. Так, по данным компании «Талан» сейчас считают многие российские пенсионеры. В связи с дачной реформой они массово продают дачные участки, и покупают вместо них квартиры в городах-курортах. Сейчас около трети покупателей квартир на Черноморском побережье — граждане старше 50 лет.

Большинство отечественных пенсионеров не имеют ни дач, ни курортной недвижимости, ни средств на их приобретение. Так у кого в нашей стране пользуется популярностью данный жилищный сегмент?

Эксперт в области недвижимости Рашад Алиев рассказал «Зеркало» о том, что если говорить о покупке недвижимости в популярных для отдыха местах внутри страны, то существуют два основных направления: недвижимость у моря и в горной местности.

«Речь идет о покупке недвижимости в живописных уголках, где можно полюбоваться природой, принять морские ванны и подышать чистым лесным или морским воздухом»–сказал он.

По словам эксперта, нельзя выделить какую-то конкретную возрастную группу покупателей, покупают те, у кого есть деньги на вторую, дополнительную недвижимость.

«Большинство граждан не видят смысла в покупке таких домов, даже если средства на эти цели имеются. Если они едут отдыхать на пару дней или на неделю- две, то им проще снять номер в отеле, отдельную комнату в доме или весь дом. Есть те, кто любит из года в год отдыхать в одних и тех же местах, но, как правило, людям интересны новые маршруты, им хочется увидеть то, чего они еще не видели. Потому, скажем, на Новруз они могут поехать в Шеки, в отпуск в Гябяля и т.д. Многие и не знают, какое место для отдыха выберут в следующий раз, это происходит спонтанно. Покупают такую недвижимость обычно те, кто по тем или иным причинам привязан к конкретному месту. Например, кто-то там родился, у кого-то там живут многочисленные родственники или хорошие знакомые. Впрочем, обычно люди предпочитают сами строить дома, так как на рынке мало качественных готовых домов»–отметил Р.Алиев.

По его словам, покупать недвижимость в популярных местах отдыха в расчете на то, чтобы сдавать ее в аренду и получать с этого прибыль, не особо разумно, потому что больших доходов от этого ждать не стоит.

«Дело в том, что в Азербайджане, в отличие от той же Турции, туристический сезон довольно короткий. Потому, — сказал наш собеседник,– такие инвестиции не особо привлекательны».

Если же говорить о покупке нашими гражданами курортной недвижимости за рубежом, то, по словам Р.Алиева, чаще всего это дома в Грузии, Турции и Болгарии. Самой популярной на сегодняшний день является Турция из-за отсутствия языкового барьера и близкого расположения.

«После того, как произошла девальвация турецкой лиры, покупать жилье в этой стране стало более выгодно. Экономический кризис, вопреки прогнозам, не испугал покупателей. Это говорит о том, что люди, делающие такие покупки, считают, что экономика Турции имеет хорошие перспективы. Иностранный покупатель ориентируется в первую очередь именно на экономические показатели»–поделился эксперт.

По его словам, на турецких курортах наши граждане покупают недвижимость обычно для того, чтобы ездить туда на отдых, а вне курортов- из-за имеющегося в этой стране бизнеса, или если в Турции учится кто-то из членов их семей. Некоторые живут в приобретенной турецкой недвижимости большую часть времени, другие сдают ее в аренду.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал «Зеркало» о том, что недвижимость в известных местах отдыха наши граждане приобретают намного реже, чем раньше. По его словам, в Гябяля, Исмаилы, Шеки, Губе и в других, популярных среди жителей нашей страны регионах, произошло насыщение рынка недвижимости. Те, кто хотели приобрести там дома- уже давно сделали это. Многие, напротив, такую недвижимость сейчас продают. Он отметил, что нередко объявления о продажах можно увидеть также в Хачмазском и Гусарском районах.

По поводу зарубежных покупок Н.Агаев сказал, что наши соотечественники приобретают недвижимость на популярных курортах Черногории, Австрии, Чехии, в частности в Карловы Вары. Речь и о гостиницах и о домах. Основные покупатели- хорошо зарабатывающие семейные люди в возрасте 35-40 лет.

«Но наблюдается спад интереса к покупке недвижимости и на иностранных курортах. Одно время многие наши граждане покупали дома в Турции. Но покупатели попадают в государственный реестр, что устраивает не всех, ведь есть те, кому хочется уйти от налогообложения и лишних, на их взгляд, вопросов. Если же речь о гражданах с легальными доходами, то у них поводов для беспокойства не возникает»–сказал он.

«Спад интереса к покупке курортной недвижимости в других странах, во многом связан с нестабильной обстановкой в мире. Недавно, например, были взрывы на Шри –Ланке… Безопасных стран,–отмечает эксперт ,– становится все меньше, и люди опасаются делать такие приобретения».

По прогнозам Н.Агаева, курортная недвижимость не будет пользоваться особой популярностью еще минимум лет пять.