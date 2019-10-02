Охудевший Камасутров и шок в южном городе

Жители одного южного города, в своей подавляющей массе, были людьми патриархальных традиций. Да, в век интернета и распространения любой информации, в том числе и откровенно сексуально-просветительского характера, крайне сложно было вести прежний образ жизни, соблюдать традиции, табуировавшие обсуждение подробностей семейной жизни на публике. Но, все же, как замечали южногородцы, во всем должна быть мера.

Ее, к удивлению и сожалению жителей славного города, совсем не знал их соотечественник Юсимфоний Камасутров. Он был солистом больших и малых театров. Правда, так было не всегда. Был период, когда Юсимфоний работал официантом на родине кастрата Фаринелли. Попутно, Камасутров мечтал о том, как будет восхищать публику в самых разных странах мира. Но, не обладая талантом того же Фаринелли, голос которого охватывал три октавы, долго бы еще грезил о недостижимом.

Но, и на его улице перевернулся грузовик с пряниками. На не имеющего больших талантов, но сравнительно молодого Камасутрова обратила внимание известная оперная дива Сопранна Кубанская. То была дама увлекающаяся. Помнится, позволила она себе фото с куском ткани, который оказался «флагом» сепаратистов. Пришлось потом объясняться с дотошными австрияками. Но, что поделать? Темперамент-с!

Плюс, врожденное желание останавливать на скаку коня, входить в горящую избу. Редко какой мужчина выдержит такой напор. Юсимфоний согласился попробовать. И, к чести для себя, он справился. Теперь, он именовался законным супругом оперной дивы, что превращало его в полновесного покорителя сцены. Благо, благодарная супруга требовала от организаторов ее концертов, чтобы и Камасутрову нашли применение.

И все бы ничего, да только вот случилось с Юсимфонием головокружение от успехов. Он совсем забыл о правилах и традициях родного города. И в одном из своих интервью решил совместить две темы — гастрономическую и сексуальную. Начал Камасутров с рассказа о том, что удалось ему сбросить почти три десятка килограммов. Для южногородца, привыкшего с детства к потреблению огромного числа мясных блюд и сладостей — это если не подвиг, то все же что-то героическое.

И прослыть бы Юсимфонию героем, да только взял он и сам все испортил. Неизвестно по какой причине, он решил уснастить рассказ о похудении еще и сообщением о сексуальных преимуществах своего нового состояния. Оказалось, что благодаря сбросу трех десятков килограмм, Камасутров теперь полностью может соответствовать своей фамилии. Он, по собственному признанию Юсимфония стал способен заниматься сексом в значительно большем числе поз.

Эти откровения спровоцировали блеск в глазах оперной дивы. Сопранна слыла большой любительницей данной тематики. Да и темперамент куда-то девать нужно! Но вот жители южного города были в шоке. Обобщая характер их реакции на признание Камасутрова, можно вспомнить арию Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Точнее, арию Канио. «Смейся, паяц над разбитой любовью!», неслось в душах оскорбленных столь сильным отклонением их соотечественника от местных традиций. Но, недовольство южногородцев не волновало Камасутрова. Он был занят. В том числе и изучением а также, чем черт не шутит, изобретением новых поз. И пусть теперь с него худеет весь мир!