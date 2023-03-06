Сооснователь диаспорской организации «Объединение Азербайджанцев» (Azerbaijani Union) в США Фархад Алекперзаде раскрыл корреспонденту # неизвестные доселе общественности подробности события, происшедшего в июле 2020 года у консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Одним из героев того дня, спасших множество азербайджанских граждан от нападения разьяренной толпы армян, стал американский полицейский, наш соотечественник Фахри Мирзагулиев.

Событие 3-х летней давности изменило жизнь Фахри раз и навсегда.

Храбрый, отважный служитель правопорядка подвергся незаконным и изощренным преследованиям со стороны армянских провокаторов, посчитавших, что доблестный азербайджанец, пользующийся большим авторитетом, не нужен, и, более того, «мешает» могущественной армянской диаспоре Города ангелов.

На днях на сайте Azerbaijani Union была анонсирована новая акция в поддержку Фахри.

Подробности — в эксплюзивном интервью Фархада Алекперзазе #:

-Какую цель ставят участники акции и ее организаторы, одним из которых являетесь вы?

-Инициатива исходит из разных штатов, где люди уже устали от несправедливости. Я один из тех, кто помогает осветить проблему и донести возмущение азербайджанцев из Америки и не только. Суть состоит в том, что уже почти 3 года Фахри «травит» армянская диаспора, и за все эти годы наши официальные (государственные) представительства не сделали абсолютно ничего. Они дали лишь номер телефона адвоката, которому нужно было из своего кармана платить космические суммы. Никто и пальцем не пошевелил для того, чтобы помочь Фахри. Поэтому было написано письмо на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева.

-Давайте по-порядку. Что же произошло в тот злополучный день?

-Скорее всего, читатели слышали о случае в Лос — Анджелесе, который произошел 21 июля 2020 года. Я знаю точно, что Фахри говорил с организатором того митинга (это официальное лицо) и посоветовал ему не выводить людей на митинг, дав понять, что это плохая идея. Не взирая на этот разговор, организаторы все же вывели наших людей на улицу. Тут надо понимать, что мы тоже организовывали митинг в тот же день в Сакраменто (Калифорния), и тоже донесли свою позицию по армянской агрессии и оккупации в Карабахе до американского общества. Но делать это в Лос — Анджелесе было как минимум глупо. Представьте себе, что если бы 50 азербайджанцев вывели на центральную площадь в Ереване, у них была бы лучшая перспектива, чем в Лос — Анджелесе. Это чтобы вы понимали, насколько там мощная, большая и влиятельная диаспора Армении. Когда наши люди вышли на митинг, оказалось, что организаторы не получили у города разрешение на проведение контр-протеста. Поэтому, наших людей прогнали от дверей консульства Азербайджана, куда они могли бы забежать на случай нападения. В итоге им пришлось перейти дорогу и встать на углу, где их сразу окружили армяне. В интернете есть очень много фотографий с высоты, где видно как стоит маленькая группа людей из 50 человек, включая женщин и пожилых людей, окруженная свыше 3000 армян.

Когда это случилось, люди с митинга стали звонить Фахри, потому что кому еще звонить, если полиция уже там, но ты понимаешь, что они не помогут. Фахри, конечно же все бросил и поехал. Когда полиция подошла и сказала, что ситуация неконтролируемая, и азербайджанцам надо срочно уходить, люди стали звонить организаторам митинга. Те пообещали автобус, который так и не приехал! В итоге наши люди стали идти куда полиция им говорила, в надежде уйти от толпы, которая начала преследование. В какой — то момент Фахри увидел, что наших ведут на еще одну большую группу армян. Фахри вовремя среагировал и увел наших людей в боковую улицу, а полиция за ними закрыла дорогу. Но толпе армян все равно удалось прорвать кордон полиции и напасть на наших ребят. Не буду описывать все подробности этого нападения, скажу лишь, что многие попали в больницу. Все было бы намного хуже, если бы не Фахри, который до последнего спасал наших, рассадил всех по машинам, и последним ушел с митинга.

-То есть только благодаря усилиям Фахри удалось избежать трагедии?

-Я разговаривал со многими участниками того события, и они все в один голос говорят, что только благодаря Фахри удалось избежать масштабной трагедии. Все ему очень благодарны! Невзирая на потенциальные проблемы, и предупреждение организаторам, Фахри все равно приехал и помог людям.

-В соцсетях много писали о том, что Фахри даже лично оплатил операцию одному из азербайджанских студентов…

-Так и было. После митинга, он сразу поехал в госпиталь и там через личные знакомства договорился с врачом, который сделал мини операцию и зашил парню щеку изнутри. По знакомству это было не очень дорого, по сравнению с американскими ценами, но в любом случае, Фахри все оплатил. Мне хотелось бы немного отойти от темы и рассказать про характер Фахри, чтобы было понятно, что это за человек. Например, когда государство США, во время пандемии covid, прислало помощь в размере нескольких тысяч долларов каждому жителю страны, потому что люди теряли работу и не выходили из дома, Фахри разместил объявление на Facebook и у всех на глазах раздал по $300 первым обратившимся 5 матерям одиночкам.

-Когда и почему у Фахри начались проблемы на работе?

-Проблемы у Фахри начались практически сразу. Тут надо понимать, как работает армянская диаспора. Ты им не интересен до тех пор, пока ты в тени, незаметен, а Фахри знают очень многие. Его уважают во всех общинах, и армяне решили, что им такой азербайджанец в Лос-Анджелесе не нужен. Они сначала собирали петицию, потом травили анонимными письмами, потом выдуманными обвинениями, выставляли его личную информацию на криминальных сайтах, угрожали ему и т.д. и т.п.

Наподобие этого, в Инстаграме была такая тату-студия которая называлась, что-то вроде Executioners Tats. Так как хозяин этой студии написал комментарий в социальных сетях, не понравившийся армянам, они обрушили рейтинг его бизнеса, оставили море негативных отзывов, по типу «У меня после визита началось заражение крови,» и он начал их умолять не оставлять его семью без хлеба. В итоге армяне потребовали от этого человека денежный взнос на помощь их армии, публичное извинение и обещание никогда не идти против армян. Еще один пример — когда бывший главный консул АР в США, уезжая получил что-то вроде письма благодарности, и это письмо подписали несколько американских политиков, армяне так затравили этих политиков, что те вышли и сказали, что все подписи на том письме — это подделка. Рассказываю это, чтобы было понятно, с чем Фахри имеет дело последние пару лет, без какой-либо помощи с нашей стороны!

-Нам стало известно, что вы намерены организовать акцию у посольства Азербайджана в Вашингтоне. Какую цель вы преследуете, и кто вас поддерживает?

-Я не единственный организатор, это огромная группа людей, которая просто больше не может стоять в стороне. Мы планируем собраться перед посольством Азербайджана в Вашингтоне по следующей причине: 22 июля 2020 года президент Ильхам Алиев дал указ Генеральному консульству Азербайджана в Лос-Анджелесе, чтобы они покрыли все медицинские и легальные расходы, связанные с последствиями этого митинга. Сначала мы хотели своими силами, по мере возможности, помочь материально всем пострадавшим. Был начат сбор средств. Азербайджанцы со всего мира активно участвовали в этом сборе, и в течение нескольких часов было собрано более 10 тысяч долларов, но когда мы увидели указ президента Азербайджана, мы остановили сборы. Большая часть суммы была возвращена владельцам, а остальная часть ушла на благотворительность. К сожалению, этот указ президента так и не был исполнен до сегодняшнего дня, и Фахри никто никакую поддержку не оказал.

-Невероятно, в это трудно поверить…

-Вы понимаете, что над нами смеются и уже, наверное, не только армяне? Армяне, в частности говорят, что если бы Фахри был армянином, его бы наградили и оказали всеобщую поддержку, а из-за того, что он азербайджанец, он бегает как курица без головы и никто ему не помогает. Это слова армян. Дошло до того, что когда на работе он попросил бесплатного адвоката, ему дали кейс — менеджера армянку. Есть предел нашему позору? Мы знаем, что соответствующие инстанции знают об этой проблеме, но выше этот вопрос не поднимают и сами ничем помочь не могут. Именно поэтому мы планируем пойти к посольству Азербайджана в Вашингтоне и требовать, чтобы это письмо дошло до президента Ильхама Алиева. Это не политический митинг и не оппозиционный. У нас всего одно требование — доставьте письмо президенту! К нам подключается турецкое сообщество, которое тоже возмущено подобным бездействием и которое тоже будет вместе с нами требовать доставки письма президенту около посольства в Вашингтоне. Более того, представители турецкой диаспоры готовы поднять вопрос Фахри через свое посольство и попросить посла Турции передать письмо президенту Азербайджана, раз наши чиновники отказываются.

—Какой месседж вы можете сказать в качестве итога?

-Нашим представительствам надо понять, что сейчас вся диаспора пристально следит за судьбой Фахри и будет делать соответствующие выводы.