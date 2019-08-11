Одиночество — скука: у 22% миллениалов нет друзей

Современный мир предоставляет много возможностей быть на связи друг с другом, и не потеряться, даже живя на разных континентах. Но, как ни парадоксально, людей, чувствующих себя одинокими, становится больше.

Согласно новому исследованию аналитической компании YouGov, поколение миллениалов (родившихся после 1981 года) является самым одиноким поколением на сегодня. Около 30% опрошенных миллениалов поделились тем, что они всегда или часто ощущают себя одинокими. У четверти миллениалов нет даже знакомых, у 22% нет друзей, 30% не имеют лучших друзей. А 27% даже заявили, что им не нужны друзья. В качестве причин люди называли предательства, застенчивость, отсутствие хобби, карьерный рост и т.д.

По мнению психолога Азада Исазаде, в нашей стране у поколения миллениалов все не так печально, и у многих друзья имеются.

«Исследования проводились на Западе, а соответственно отражают больше западную реальность. Некоторая замкнутость, нежелание особо близко с кем-то общаться, свойственны северным странам. Там же наблюдается рост депрессий при том, что обычно объективных причин для их возникновения нет, ведь уровень жизни в этих государствах высок. Причина в климате, нехватке солнечных дней, а также в том, что такое понятие как большая семья кануло в Лету. Даже родственники в этих странах не особо близки друг с другом, а посторонних вообще неохотно впускают в жизнь. Кстати, этот процесс там начался давно, еще с 50-60-х годов прошлого века»,- сказал «Зеркало» эксперт.

В целом, по мнению А.Исазаде, о такой проблеме как одиночество поколения миллениалов делать какие-то выводы сейчас рано. Но он признает, что использование разнообразных гаджетов внесло новые коррективы в поведение молодых людей.

«На ком-то технический прогресс сказался больше, на ком-то меньше. Однако однозначно, что коммуникационные технологии привели к уменьшению живого общения. Многие «сидят» в телефонах дома, на работе, в кафе во время встречи с друзьями. Но так они тоже с кем-то общаются, пусть и виртуально, или же выставляют в социальных сетях фотографии, показывающие то, чем они занимаются в данный момент. Сейчас такая форма поведения никого не удивляет и не возмущает»,- заявил психолог.

По его словам, есть наблюдения, а есть научные исследования, и опираться нужно именно на последние. Для этого необходимо создать контрольную группу и вести за ней наблюдение.

«Всегда существовали люди открытые и замкнутые, нужно видеть в динамике, увеличивается ли реально число вторых или нет. У нас такие исследования, к сожалению, не проводятся. Одно время,- отмечает эксперт,- какая-то работа велась НПО в рамках проектов, грантов, но сейчас нет и этого».

В случае с дружбой, по словам психолога, все очень индивидуально. Кто-то доверяет только самым близким, кто-то, наоборот, почти не общается с родственниками, зато делится всем с друзьями.

«Дружба необходима каждому человеку, в том числе и тем, кто утверждает обратное. Но друзей, речь о близких друзьях, много не бывает. Просто кому-то хватает одного друга, кому-то несколько. Кстати, — говорит А.Исазаде,-другом может быть и член семьи, и даже домашний питомец, конечно, в последнем случае общение будет одностороннее, но некоторые видят в этом свои преимущества. Когда у человека нет друзей – это индивидуальная проблема. В основном, это связано с психологией одиночки, но внутри такой группы людей могут быть и люди с психическими проблемами».

Что касается виртуальных друзей, то тут «друг» — просто условное название, отмечает психолог: «Есть интернет пользователи, у которых в профиле, тысяча, а то и несколько тысяч таких друзей, с большей частью которых они не знакомы. Бывает, что люди, которые друг у друга в друзьях в соцсети, живут в одном и том же подъезде, и даже не знают об этом».

Кстати, согласно некоторым исследованиям, миллениалы не спешат брать на себя ответственность не только в дружбе, но и в любви. Потому они создают семьи и заводят детей позже, чем их родители.

Но, по мнению А.Исазаде, причина того, что молодежь стала позже создавать семьи кроется не в инфантильности, а в социально-бытовых проблемах, в сложностях материального характера.

«Советская молодежь знала, что после окончания вуза, обязательно устроится на работу, была уверенность в завтрашнем дне. Сейчас такой уверенности нет. Раньше все было по плану — институт — работа — создание семьи, сейчас с семьей многие не спешат по объективным причинам. В СССР большинство молодых после свадьбы жили с родителями, сейчас предпочитают отдельное жилье, а на него надо заработать. Молодежь хочет жить максимально комфортно, иметь машину, возможность выезжать на отдых, и только встав на ноги, решают, что настало время создать новую ячейку общества».

Иногда, как говорит А.Исазаде, можно услышать, что институт брака изжил себя, что уж лучше жить одному или одной. Но в этом есть, некоторое лукавство, считает он. Если отдых в одиночестве может быть в радость в некоторых случаях, то постоянно возвращаться домой, где тебя никто не ждет, не хочется никому. Человеку нужен человек. Уверения в обратном, по словам психолога, своеобразная ширма, за которой человек старается спрятать какие-то свои проблемы.