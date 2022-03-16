Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения за 15 марта, которое опубликовано на канале Офиса президента в YouTube, пригласил всех друзей Украины посетить Киев.

Он напомнил, что 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша и назвал эти государства друзьями Украины.

«Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, очно, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство. И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев», – сказал Зеленский.

При этом он признал, что это может быть небезопасно.

«Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем», – отметил президент. /gordonua.com/