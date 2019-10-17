Очередной контракт Azerishiq с «популярной» посреднической фирмой

Государственная электрораспределительная компания Azerishiq заключила очередной контракт с посреднической фирмой ООО Qlobal-Elektro на закупку электрических кабелей.

Примечательно, что упомянутая фирма не является производителем продукции, сообщил исполнительный секретарь движения Республиканская альтернатива (REAL) Натиг Джафарли.

ООО Qlobal-Elektro учреждено в мае 2018 года в селе Нугади Губинского района с уставным капиталом в 10 манатов, и с тех пор становится победителем многочисленных закупок ОАО Azerishiq разного назначения. B списке компаний, имеющих сертификат соответствия госстандартам, Qlobal-Elektro не фигурирует.

Согласно реестру государственных закупок, стоимость контракта между сторонами составила 18 млн. 774,3 тыс. манат ($11 млн. 43 тыс.). По его словам, в апреле текущего года между сторонами был заключен договор на закупку товаров общей стоимостью 1 млн. 46,4 тыс. манатов. Далее 18 июля сего года ОАО Azerishig также подписало еще один контракт с ООО Qlobal-Elektro, который предусматривает покупку различных кабелей на сумму 18 млн. 774 тыс. 346 манатов.

«На сегодняшний день Azerishig подписал шесть контрактов с упомянутой компанией на общую сумму 21 миллион 742 тысячи манатов, закупив у нее различные товары от кабелей до туалетной бумаги», — говорит Джафарли.

Эксперт задается вопросом, чем обусловлена такая популярность компании у государственной монополии?

Согласно информации, представленной на электронном сайте этой фирмы, ООО Qlobal-Elektro специализируется на комплексных поставках промышленного электрооборудования ведущих мировых брендов (Schneider Electric, ABB, Siemens, Phoenix Contact, MOXA и многое прочее) на территории РФ и СНГ, а также занимается импортом промышленного электрооборудования из Европы, США, Южной Кореи.

«Мы работаем как с крупнейшими международными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, а также с ВПК в рамках ГосОборонЗаказа», — вещает ресурс. Здесь также отмечается, что фирма – один из лидеров на отечественном рынке поставок оборудования для промышленной автоматизации.