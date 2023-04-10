Компания Microsoft начала рассылать уведомления пользователям Windows 10 о скором прекращении поддержки одной из популярных версий ОС. Об этом сообщает портал Neowin.

Речь идет о Windows 10 21H2 — Windows 10 Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations перестанут получать официальные обновления уже 13 июня 2023 года. Последний апдейт для этих версий также выйдет в июне.

Это в том числе означает, что вышеупомянутые вариации Windows 10 перестанут получать ежемесячные патчи безопасности с защитой от актуальных киберугроз. Microsoft призвала пользователей этих систем немедленно обновиться до более новых версий Windows 10 или Windows 11, чтобы не стать потенциальными жертвами хакеров и сохранить все свои данные.

Известно, что в марте 2023 года доля Windows 11 среди пользователей ПК превысила 20%. Между тем, самой популярной среди клиентов Microsoft остается Windows 10 – ею на сегодняшний момент пользуются 73,5% владельцев ПК.

(Газета.ру)