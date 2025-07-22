Корпорация Microsoft впервые начала собирать данные о замедлении работы Windows 11 и бороться с его причинами. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты рассказали, что компания призвала пользователей программы бета-тестирования Windows Insider делиться информацией о замедлении работы операционной системы (ОС). В документе поддержки специалисты компании заявили, что серьезно заинтересованы в повышении производительности Windows 11 и пообещали реагировать на все жалобы.

«В рамках наших обязательств по улучшению производительности Windows теперь собираются журналы, когда ваш компьютер испытывает замедление или начинает хуже работать», — объяснили в Microsoft. Интерфейс обратной связи стал доступен в специальном разделе настроек ОС.

По словам авторов Windows Latest, проблема снижения производительности может стоять остро после перехода с Windows 10 на Windows 11. «Если вы недавно перешли на Windows 11, то наверняка заметили разницу, и особенно это касается старых компьютеров», — подчеркнули авторы. Также они отметили, что в будущем обновлении Windows 11 25H2 инженеры Microsoft пообещали улучшить производительность системы.