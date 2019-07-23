Объективное расследование по делу Элины Гаджиевой — 3 месяца и никаких результатов

19 июля 2019 года пресс- служба Генпрокуратуры выступила с заявлением относительно расследования самоубийства ученицы школы № 162 Элины Гаджиевой.

Как следует из заявления, следственная группа проводит интенсивные следственные мероприятия с участием специалистов Управления образования Баку для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех фактов.

«Бывший директор школы №162 Севиндж Аббасова по решению суда помещена под домашний арест. СМИ регулярно информируются о ходе следствия, рассмотрении ходатайств, подаваемых адвокатами юридического наследника Э.Гаджиевой – Севиль Гусейновой.

Несмотря на это, родственники Э.Гаджиевой провели пресс-конференцию, на которой заявили о необъективном следствии по делу, тем самым пытаясь оказать давление на ход расследования.

Ходатайство адвокатов об очной ставке свидетеля, первого заместителя главы Исполнительной власти Халиды Байрамовой, с Севиль Гусейновой было отклонено согласно процессуальному законодательству, так как в показаниях этих двух лиц следствию не было противоречий.

В то же время хотим подчеркнуть, что заключения назначенных по делу экспертиз после поступления в следственные органы были предоставлены Севиль Гусейновой для ознакомления при участии ее адвокатов. Каких-либо жалоб в связи с этим следствию не поступало.

По уголовному делу продолжается полное, всестороннее и объективное следствие, будет обеспечено принятие соответствующего законодательству решения», — подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как рассказала # Севиль Гусейнова, заключения проведенных экспертиз, действительно, были ей предоставлены.

«Что касается заявления прокуратуры, что каких-либо жалоб в связи с этим следствию не поступало, то хочу отметить, что я уже выразила несогласие с некоторыми выводами этой экспертизы»- сообщила мать Элины Гаджиевой.

Как сообщила адвокат Севиль Гусейновой Севиндж Алиева, экспертиза проводилась экспертами Министерства здравоохранения. «Экспертиза должна была ответить на вопросы о том, что стало причиной смерти Элины Гаджиевой и правильно ли проводилось лечение. Согласно мнению экспертной комиссии, врачи сделали для спасения Элины все, что было в их силах. Но мать покойной Элины Севиль Гусейнова, которая видела отношение врачей клинической больницы № 1 к своей дочери, с этим совершенно не согласна», — сказала нам адвокат.

Как сообщил # другой адвокат Эмин Исаев, решение о не допуске очной ставки Халиды Байрамовой и Севиль Гусейновой было принято следователем Генпрокуратуры Эмином Джалиловым. «Но он до сих пор не прислал нам данное решение, по этой причине мы не можем его обжаловать», — сказал Эмин Исаев.

По словам адвокатов Севиндж Алиевой, Азера Нагиева и Эмина Исаева, после проведения пресс-конференции, к ним обратились из Генпрокуратуры и выразили готовность организовать очную ставку Севиль Гусейновой и Халиды Байрамовой.

«Если наше ходатайство о проведении очной ставки отклонено, как в этом случае может быть проведена очная ставка. Поэтому мы не согласились на проведение очной ставки и требуем официального разрешения Генпрокуратуры», — заявили адвокаты.

Вчера 22 июля в соцсетях была распространена информация о том, что апелляционная жалоба адвокатов Севиль Гусейновой о замене домашнего ареста бывшего директора школы №162 Севиндж Аббасова мерой пересечения арестом была отклонена.

Мы попросили адвоката Эмина Исаева прокомментировать эту информацию.

«Кто – то периодически пускает такого рода слухи. Когда 9 июля суд 2019 года Сабаильский суд принял решение о помещении Севиндж Аббасовой под домашний арест, нас об этом даже не известили.

Мы узнали об этом 13 июля. Когда мы хотели подать апелляционную жалобу, в суде заявили, что сроки подачи жалобы прошли. Сейчас мы подали иск относительно восстановления сроков подачи апелляционной жалобы», — сказал «Зеркалу» Эмин Исаев.

Мы связались со следователем Генпрокуратуры Эмином Джалиловым, чтобы выяснить, почему Генпрокуратура не дает официального разрешения на проведение очной ставки матери погибшей Элины и заместителя главы Исполнительной власти Халиды Байрамовой, но, к сожалению, он отказался ответить на наши вопросы.