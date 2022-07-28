Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование действий турецких болельщиков в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между «Фенербахче» и украинским «Динамо».

Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента Инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче» во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского «Динамо», который был сыгран 27 июля 2022 года в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Во время игры часть болельщиков турецкого клуба начала скандировать имя российского президента Владимира Путина.

Поведение фанатов «Фенербахче» вызвало негодование главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, который осудил действия турецких болельщиков и бойкотировал послематчевую пресс-конференцию.

Ранее известный турецкий комментатор Ахмет Чакар сообщил, что по завершению матча «Фенербахче» — «Динамо» исполком УЕФА провел телеконференцию под кодом чрезвычайной ситуации, в ходе которой обсуждался вопрос поведения турецких фанатов.

«Они пообщались с делегатом и наблюдателем матча. Скандирование имени Путина может повлечь большие неприятности. По мнению европейских стран, «приветствие Путина» считается худшим скандированием всех времен«, — заявил Ахмет Чакар.

О срочной конференции исполкома УЕФА также сообщало турецкое издание AksamSpor.

Источник утверждает, что после матча с «Фенербахче» киевское «Динамо» направило жалобу в УЕФА на действия турецких болельщиков и попросило зафиксировать этот инцидент.

Теперь в УЕФА официально подтвердили начало расследования этого инцидента.

Турецкие СМИ отмечают, что «Фенербахче» может быть оштрафован из-за этого инцидента и размер этого штрафа может быть больше ожидаемого. (УНИАН)