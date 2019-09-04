Новый посол Великобритании в Азербайджане обнародовал основные приоритеты

«Я очень рад своему назначению послом в Азербайджане».

Об этом в распространенном в социальной сети видеообращении заявил новый посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Азербайджан — динамично развивающаяся страна, которая значима для Великобритании. Существуют крепкие исторические связи между Соединенным Королевством и Азербайджаном. Я намерен еще больше развить эти связи, поднять отношения на новый уровень. Сюда относятся укрепление политических отношений, поддержка независимости и территориальной целостности Азербайджана и расширение сотрудничества в сферах торговли и энергетики, сотрудничество по которым в настоящее время находится на высоком уровне», — сказал посол.

«В то же время, я хочу еще большего укрепления связей между гражданами двух стран в таких сферах, как образование, туризм, спорт и культура», — отметил посол.

Дж.Шарп сообщил, что прибыл в Азербайджан в апреле для изучения азербайджанского языка и на протяжении 5 недель находился в Баку и Гяндже: «Я уже провел в Азербайджане некоторое время для изучения языка и истории этой страны, и стал свидетелем того, насколько приветлив и гостеприимен азербайджанский народ».

Напомним, что 3 сентября министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Джеймса Лайла Шарпа. Посол вручил министру копии верительных грамот.