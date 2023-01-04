Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты властей страны на 2023 год. Его слова передает «Правительственный портал».

По словам Шмыгаля, в этом году украинские власти сфокусируются на инфраструктуре безопасности и проблемах энергетики. В частности, планируется создание разветвленной сети современных обустроенных укрытий в пешей доступности. «Восстановление Украины также в числе приоритетов», — добавил он.

Помимо этого, власти займутся обеспечением армии, обороной и сохранностью, интеграцией страны в Евросоюз и НАТО. Также в поле зрения будут макрофинансовая стабильность, поддержка бизнеса, ветеранская политика, образование, реформа децентрализации, внедрение обязательного пенсионного накопления. Кроме того, в числе приоритетов реформа фондового рынка и рынка капиталов, а также реформа управления государственной собственностью и государственного управления.