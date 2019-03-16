Никудышный барон Мюнхгаузен

Пашинян своими действиями подталкивает ситуацию к крупномасштабным военным действиям, таким мнением поделился с #экс-советник президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов, комментируя предстоящую встречу между главами Азербайджана и Армении.

«Армянская позиция по Карабаху вообще характеризуется откровенным правовым нигилизмом. Когда карабахский вопрос поднимался в СССР, в правовой плоскости он прошел полный цикл обращения, рассмотрения, и было решение верховного совета о том, что поднятый армянами вопрос не правомерен. То есть с юридической точки зрения карабахская проблема была решена еще в Советском Союзе. Армяне просто отказались принимать решение высшего органа Советского Союза, уполномоченного решать такого рода вопросы», — отметил он.

Намазов добавил, что ничего не поменялось и после обретения независимости.

» Есть объективные решения СБ ООН, который считается высшим органом в вопросах международного права, требующие освобождения азербайджанских территорий, а армяне отказываются их выполнять. Это такой подход армянской стороны, которая не признает ни законы СССР, ни решения СБ ООН. Тоже самое касается и других вопросов, таких как формата переговоров, который сейчас поднимает премьер-министр Армении.

С правовой точки зрения – это абсурднейшая позиция, которая может вызывать только усмешку у международных наблюдателей. Пашинян делает вид, что он якобы не знает о том, что в свое время Верховный совет Армении принимал решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, и это решение Верховного совета Армении до сих не отменено», – подчеркнул он.

По его словам, Пашинян делает вид, что не знает и о решении Кабмина о присоединении Нагорного Карабаха к Армении как ее составной части.

«В декларации независимости Армении упоминаются эти два решения. Поэтому, сейчас, когда Никол Пашинян говорит, что «Нагорный Карабах» не давал ему мандата для проведения переговоров, сразу возникает вопрос: «А вы что отменили все решения верховных советов, декларации о присоединении Карабаха? И вообще Нагорный Карабах, он кем-то вообще признан? Он даже самой Арменией не признан официально. Как может непризнанное международным сообществом образование давать какой-то мандат?», — спрашивает аналитик.

По мнению Намазова, зная все эти особенности карабахской проблемы, международное сообщество однозначно заявило Пашиняну о том, что его притязания неправомочны.

«Это заявило также и МГ ОБСЕ. И в более жесткой форме ему об этом заявили в ЕС, когда на совместной пресс-конференции Пашиняну было сказано, что нельзя давать новые идеи ради новых идей. То есть фактически это означает «не валяй дурака» и прекрати выдвигать абсурдные идеи. Поэтому ему пришлось созывать совбезы Армении и «НКР»», — считает он.

Экс-советник также добавил, что Пашинян пытается вытащить себя из болота.

«Пашинян пытается вытащить себя как барон Мюнхгаузен за волосы из болота. Он вынужден пойти на переговоры с президентом Азербайджана под эгидой МГ ОБСЕ. Но как только он сядет за стол переговоров, оппозиция начнет обвинять его в том, что он обещал не вести переговоры с Азербайджаном без участия Нагорного Карабаха. Он прекрасно знает, что оппозиция обязательно выдвинет все эти требования. Поэтому он проводит совместное заседание в Карабахе, чтобы прикрыться и сделать вид, что Нагорный Карабах дал ему мандат для ведения переговоров. Он сам завяз в болоте, а теперь барахтается, чтобы вылезти», — сказал аналитик.

По словам Э.Намазова, все заявления премьер-министра Армении с точки зрения международного права – это чистой воды популизм, рассчитанный на кратковременный пропагандизм.

«Но в результате руководство Армении выглядит для международного сообщества либо дилетантом, либо же стороной, которая пытается нарушить переговорный процесс и фактически подталкивает ситуацию к крупномасштабным военным действиям», — резюмировал он.