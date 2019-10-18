Неужели переворачивается и «курдская страница» на Ближнем Востоке?..

Без преувеличения можно сказать, что военные, антитеррористические операции, проводимые Турцией вдоль границы с Сирией, находятся под пристальным вниманием не только мирового политического сообщества, но и самых простых людей, в первую очередь, простых азербайджанцев.

Сперва об интересе рядовых азербайджанцев к этим событиям. Людей можно понять: азербайджанцы и турки давно живут общими заботами, проблемы и успехи давным-давно перестали вписываться в пределы конкретных географических координат, отрадно, что у азербайджанцев и турок уже нет «наших» и «ваших» проблем, успехи турецкой стороны радуют азербайджанских тюрков также, как самих турок, провалы, недочеты и поражения огорчают их в том же духе…

Но последние успешные антитеррористические операции Турции интересны еще и тем, что в эти дни почти каждый азербайджанец задает один и тот же вопрос: почему мы не можем проводить на своей территории подобные операции против армянских военных формирований?

Мы еще попытаемся ответить на этот вопрос. Но сперва обратите внимание на один момент: неужели Вы думаете, что Турции легко обходится проведение подобных операций? Тут речь не идет о военно-технических проблемах, даже о людских потерях.

Посмотрите, какие только страны не вмешиваются в этот процесс: выступают с резкими заявлениями, осуждают военные операции, проводимые Турцией, призывают немедленно их прекратить и все это только, потому что у них есть свои интересы, а эти «интересы» требуют, что Турция была слабой страной, находилась под постоянным прессингом, чтобы те же государства могли диктовать ей свои условия…

Касательно и карабахской проблемы можно сказать, что и тут наблюдается почти идентичная картина: все упирается в интересы отдельных крупных и супердержав, а так, конечно, мы тоже с нашими военно-техническими преимуществами и экономическими возможностями, демографическими показателями могли бы успешно проводить подобные операции, чтобы освободить свои захваченные территории. Но увы…

Когда мы писали эти строки, сообщили, что уже американская делегация, в состав которой входят вице-президент США, государственный секретарь и помощник президента по национальной безопасности находятся в Турции. Спрашивается: собственно говоря, что же происходит, господа? Неужели у Вас на самом деле, других проблем нет?..

Признаться, мы, по мере возможности, давно следим за этим процессом. Складывается интересная картина: американцы сперва говорят одно, а потом другое. И вся проблема в том, что сам президент Д.Трамп старается с пониманием отнестись к проблеме. Также он вел себя касательно проблемы комплексов С-400. Но и Д.Трамп находится под прессингом «американской политической машины», которая старается повлиять на решения президента и надо сказать, что нередко добивается этого.

«Курдская карта» на Ближнем Востоке не новый феномен: потрачены огромные финансовые и военно-технические средства. Плюс, основываясь на этом факторе, годами строилась политика целого региона, с ее помощью влияли на политику и ориентировали ее на свое усмотрение четырех государств региона: Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Президент Трамп однажды как-то заметил, что, начиная после первой иракской кампании США потратили в этом регионе свыше 20 триллионов долларов! По этой причине, не удивительно, что последняя военная кампания Турции создала в политических кругах США настоящую панику – ведь, неохота же расставаться со всем, что было сделано за десятилетия…

Но думается, и в Вашингтоне понимают, что как бы тяжело ни было, все-таки придется оставить «курдскую карту», в противном случае, они не вывели бы свои войска из региона, президент Трамп не выступал бы с эпизодической критикой даже в адрес курдов…

Самое главное, сейчас в сирийском военном театре основными акторами являются Россия и Турция. Если между ними будет нужное взаимопонимание, тогда Турция успешно завершит свою кампанию. Но между ними существуют определенные трения, но пока российские дипломаты сохраняют спокойствие и уравновешенность. Дело в том, что после распада СССР Россия потеряла былое влияние на курдов и не секрет, что курды сейчас полностью являются геополитическим инструментом США и понятно, что такое положение дел не может устраивать Москву. Поэтому мы полагаем, что Анкара и Москва намерены сообща нейтрализовать «курдскую карту» Вашингтона. Если им это удастся, тогда они станут полными хозяевами сирийского военного театра.

Конечно, есть и Иран. Но Тегеран сейчас находится под страшным прессингом США, плюс, речь идет о ликвидации проамериканского геополитического вектора в регионе, который создавал и теперь создает немало проблем и для Ирана…

Остается только мечтать, что если такая «состыковка» когда-нибудь произойдет между Анкарой и Москвой касательно нагорно-карабахской проблемы, вот, тогда развяжутся наши руки и мы наконец-то сможем положить конец и армянской оккупации…