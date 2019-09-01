Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан, передает РИА Новости.

Сейчас поселения, в которых живут сотни тысяч израильтян, не считаются, даже с точки зрения внутреннего законодательства, частью Израиля, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.

«Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля — ред.), как часть Государства Израиль», — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Заявление, которое должно понравиться израильским правым, прозвучало менее чем за три недели до выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост главы правительства.

| 2019-09-01T14:08:47+00:00 1 сентября 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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