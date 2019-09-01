Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан, передает РИА Новости.

Сейчас поселения, в которых живут сотни тысяч израильтян, не считаются, даже с точки зрения внутреннего законодательства, частью Израиля, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.

«Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля — ред.), как часть Государства Израиль», — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Заявление, которое должно понравиться израильским правым, прозвучало менее чем за три недели до выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост главы правительства.