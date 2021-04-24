На Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП «Каландия», у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима, в них приняли участие сотни палестинцев, которые вступали в столкновения с бойцами израильской пограничной полиции МАГАВ, сообщила пресс-служба ведомства.