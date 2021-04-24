На Западном берегу реки Иордан вспыхнули беспорядки

Беспорядки вспыхнули в ночь с пятницы на субботу на КПП «Каландия», у гробницы Рахели в районе Вифлеема, на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима, в них приняли участие сотни палестинцев, которые вступали в столкновения с бойцами израильской пограничной полиции МАГАВ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Бойцы израильской пограничной полиции разогнали десятки палестинских протестующих, которые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью у могилы Рахили в сотрудников пограничной полиции, охранявших сектор», — говорится в сообщении пресс-службы пограничной полиции.
Отмечается, что для наведения порядка бойцы МАГАВ применили средства для разгона демонстраций. Сотни протестующих также приняли участие в беспорядках у КПП «Каландия». На место было вызвано полицейское подкрепление, отмечает пресс-служба МАГАВ.
Волнения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней.
Накануне более 100 палестинцев пострадали в столкновениях в старом городе Иерусалима, сообщил Красный полумесяц. Полиция Израиля в пятницу утром сообщила, что в результате беспорядков более 50 человек были задержаны и доставлены на слушания в суд.