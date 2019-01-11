Неймар не оставляет попыток вернуться в «Барселону»

Нападающий Неймар, перешедший в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выйти из тени Лионеля Месси, хочет вернуться обратно в Каталонию.

По слухам, бразилец уже пять раз связывался с представителями «блаугранас» и просил, чтобы его выкупили назад. Контакты окружения Неймара с «Барселоной» начались в прошлом сезоне и продолжаются до сих пор.

Отец игрока уже заявил руководству каталонского клуба, что его сын «обманут и очень сожалеет», а также, что «Неймар совершил ошибку, перейдя в ПСЖ».

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2022 года, и «Барселоне» придется потратить огромную сумму, чтобы договориться с боссами парижского клуба.

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