Неймар надеется вернуться в «Барселону» после 2 сезонов в «Аль-Хилале».

31-летний бразилец не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на один год, сообщает L’Equipe.

Он хочет вернуться в каталонский клуб перед ЧМ-2026.

Сообщалось, что за 2 года в Саудовской Аравии форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

При этом аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

При этом Неймар рассчитывал на возвращение в «Барсу» в это межсезонье и был готов снизить требования по зарплате. Но этому помешали финансовые ограничения, которые есть у клуба.

«ПСЖ» от продажи Неймара в Саудовскую Аравию выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал. (sports.ru)