«Нефтчи» расстался с Абышовым

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с защитником Русланом Абышовым.
Клуб и 31-летний футболист решили по обоюдному согласию прервать контракт.
Клуб поблагодарил своего уже бывшего капитана и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.
| 2019-06-10T15:34:20+00:00 10 июня 2019, 17:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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