«Нефтчи» расстался с Абышовым

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с защитником Русланом Абышовым.

Клуб и 31-летний футболист решили по обоюдному согласию прервать контракт.

Клуб поблагодарил своего уже бывшего капитана и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.