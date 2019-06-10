«Нефтчи» расстался с Абышовым View Larger Image Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» расстался с защитником Русланом Абышовым. Клуб и 31-летний футболист решили по обоюдному согласию прервать контракт. Клуб поблагодарил своего уже бывшего капитана и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Редакция| 2019-06-10T15:34:20+00:00 10 июня 2019, 17:31| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:«Карабах» расстался с исландским вратарем«Карабах» определился с первыми тремя игроками«Сабах» подписал бывшего защитника…Думающая Турция против Эрдогана В рубрике За съемку выбежавшей в финале ЛЧ модели болельщику заплатили €150 Gallery За съемку выбежавшей в финале ЛЧ модели болельщику заплатили €150 10 июня 2019, 13:54 Звезда словацкого футбола не приехал в Баку Gallery Звезда словацкого футбола не приехал в Баку 10 июня 2019, 12:45 «Нефтчи» возвращает бразильца Gallery «Нефтчи» возвращает бразильца 10 июня 2019, 12:33 Надаль в 12-й раз стал победителем Roland Garros Gallery Надаль в 12-й раз стал победителем Roland Garros 9 июня 2019, 21:29 Максим Медведев: Нельзя было допускать таких ошибок Gallery Максим Медведев: Нельзя было допускать таких ошибок 9 июня 2019, 18:57