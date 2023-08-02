Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в социальных сетях, что расстается со своей женой Софи после 18 лет совместной жизни.

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться», — написал 51-летний премьер на своей странице в Instagram.

Он отметил, что они с супругой останутся родными людьми, которые связаны любовью и уважением к друг другу и ко всему, что было совместно построено.

Офис премьера сообщил, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании, которое является юридически оформленным решением супругов о расставании. Также они сделали все, чтобы в связи с их решением были приняты необходимые юридические и этические шаги.

Во время раздельного проживания супруги должны решить вопросы, связанные с финансовым аспектом развода и опекой над детьми.

Трюдо также призвал уважительно отнестись к его личной жизни ради его троих несовершеннолетних детей.

Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году, у супругов трое детей 15, 14 и 9 лет.