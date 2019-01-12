Назначен новый генсек Международной организации Франкофонии

3 января 2019 года экс-глава МИД и Международного сотрудничества Руанды Луиз Мушикивабо вступила в должность Генерального секретаря Международной организации Франкофонии (МОФ) сроком в четыре года. Назначение нового секретаря, сменившего на этом посту Микаэллу Жан, состоялось в штаб-квартире Международной организации франкоязычных стран в Париже.

«Я с большим нетерпением ждала встречи с командой МОФ, и я уверена, что мы и впредь будем работать в духе солидарности и постоянного диалога, с целью эффективного реагирования на приоритеты глав государств Франкофонии», — отметила Мушикивабо.

Луиз Мушикивабо — четвертый человек, занимающий пост Генерального секретаря международной организации сотрудничества франкоязычных стран мира. Ее предшественниками были Микаэлла Жан (2015–2018), Абду Диуф (2003–2014) и Бутрос Бутрос-Гали (1998–2002).

МОФ объединяет 88 государств и правительств, а это — 54 страны, 7 ассоциированных членов и 27 стран-наблюдателей.

Понятие «франкофония» сплачивает не только 300 миллионов людей, проживающих на пяти континентах. В первые десятилетия XX века, с ростом численности франкоязычных, возникло осознание существования общего языкового пространства. С тех пор франкофоны стали объединяться в различные группы. Это профессиональные сообщества франкоязычных писателей, ученых, журналистов, юристов, представителей НПО, предпринимателей и конечно же преподавателей французского. Главным же критерием для вступления в МОФ является скорее не степень владения французским языком населения той или иной страны, а плодотворные связи с Францией. Связи, способствующие культурному обмену, взаимному обогащению, соблюдению принципов уважения к правам человека и равенства полов.