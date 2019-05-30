Назад в будущее:мы вернемся в 2014 год через двадцать лет?

Если темпы прироста экономики будут развиваться на текущем уровне, а национальная валюта сохранит сложившийся курс к доллару, экономика нашей страны приблизится к уровню 2014 года только через 23,5 лет, подсчитал экономист Губад Ибадоглу.

Профессор отметил, что если учесть, что с первой девальвации национальной валюты прошло пять лет, для достижения уровня 2014 года нам потребуется в общей сложности 23,5 лет развития и возмещения убытков. Заветным сроком возврата к утерянному благополучию при сохранении текущих показателей экономического роста Ибадоглу назвал 2042 год.

«Для сравнения, по итогам первого квартала этого года ВВП США увеличился на 3,2%, а в минувшем году этот показатель был на уровне 19,4 триллионов долларов. Рост на уровне 3,2% означает, что прирост составил 620 млрд. долларов, а эта динамика роста в 13 раз превышает ВВП Азербайджана по итогам прошлого года», — сообщил ученый.

Как видно, прирост экономики в развитых государствах за счет реального частного сектора много выше, поскольку появляется высокая добавленная стоимость. В Азербайджане же нет такого развитого реального сектора, и экономика держится на нефтяной конъюнктуре.

С его слов, в январе-апреле текущего года рост ВВП Азербайджана к отчетному периоду прошлого года составил 2,1%. Совокупный ВВП по итогам прошлого года составил 46 млрд. 939 млн. долларов и упомянутый показатель ниже уровня 2014 года (75 млрд. 659 долларов) на 28 млрд. 720 млн. долларов. Согласно подсчетам экономиста, для того, чтобы достичь рекордного уровня 2014 года нашей стране потребуется 23,5 лет.

Гипотетические подсчеты эксперта предполагают сохранение нефтяных индексов и темпов экономического роста страны на текущем уровне, и уже по этой причине являются чисто условными. Понятно, что этот показатель не может оставаться на отметке первых месяцев этого года, тем более, что по прогнозам международных финансовых организаций на ближайшие годы, темпы роста будут увеличиваться. В Международном валютном фонде ожидают увеличения динамики роста ВВП в текущем году до 2,4%, а в 2020 году — до 2,5%. Как и следовало ожидать, в МВФ считают, что благоприятно на темпы экономического роста Азербайджана влияют высокие цены на нефть и увеличение госинвестиций.

В целом же, фактор роста госинвестиций имеет непосредственное отношение к росту поступлений от экспорта углеводородов. В свою очередь рост поступлений от нефти ожидается от повышения цены барреля, поскольку согласно оценкам этого финансового института, добыча «черного золота» будет падать. МВФ ожидает, что ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в этом году будет меньше предыдущего ( в 2018 году — 0,79 баррелей) и составит 0,78 млн. баррелей, а к 2020 году упадет до 0,77 млн. баррелей. Ежесуточная добыча газа в текущем году составит 0,54 млн. баррелей нефтяного эквивалента (0,41 млн. н.э. в 2018г), в 2020г увеличится до 0,59 млн. баррелей н.э.

Словом, фактор нефтяных индексов продолжает играть ведущую роль в приросте макроэкономических показателей и ВВП страны. Кстати, на этот момент обращают внимание эксперты авторитетного рейтингового агентства Moody`s, отмечающие в своих отчетах, что экономика Азербайджана будет зависеть от энергоресурсов еще четверть века. Moody`s сообщает, что проводимые в стране экономические реформы могут сыграть положительную роль в поддержке эластичности экономики и стабильности валютного рынка, однако зависимость от энергетических ресурсов будет сохраняться еще 25-30 лет. При этом понятно, что предсказать поведение нефтяных индексов на четверть века вперед, естественно, никто не возьмется.