Очередная провокация от армян в отношении Азербайджана на этот раз локализовалась в Бишкеке (Кыргызстан).
Как сообщает #, 8 июля в бишкекском Доме кино покажут фильм «Если стихнет ветер» режиссера Норы Мартиросян.
В жанровом отношении фильм по всем пунктам тянет на фэнтези. В основе — армянские народные сказочные мотивы, вымышленный «Арцах» и прочие армянские прибаутки.
Читаем синопсис:
Международный аудитор Ален приезжает в «Арцах», чтобы дать оценку новому аэропорту. Он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной республики и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом свой собственный бизнес.
Организатором показа является Alliance Francaise Bishkek, а информация о предстоящем показе тиражируется в различных СМИ Кыргызстана, а также в подробностях представлена в Facebook, на странице Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.
Отмечается, что фильм, снятый в 2020 году, является совместным продуктом Франция-Армения-Бельгия.
Вход на провакационное мероприятие — свободный, фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. А после показа состоится обсуждение ленты с Эммануэль Фосильон, региональным атташе по аудиовизуальному сотрудничеству, о возможностях совместного производства фильмов между Кыргызстаном и Францией.
С Арменией и Францией все понятно, а с Кыргызстаном что?
Хочется верить, что соответвующие структуры займутся этим вопросом и очередной сеанс армянской провокации будет предотвращен.