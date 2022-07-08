Очередная провокация от армян в отношении Азербайджана на этот раз локализовалась в Бишкеке (Кыргызстан).

Как сообщает #, 8 июля в бишкекском Доме кино покажут фильм «Если стихнет ветер» режиссера Норы Мартиросян.

В жанровом отношении фильм по всем пунктам тянет на фэнтези. В основе — армянские народные сказочные мотивы, вымышленный «Арцах» и прочие армянские прибаутки.

Читаем синопсис:

Международный аудитор Ален приезжает в «Арцах», чтобы дать оценку новому аэропорту. Он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной республики и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом свой собственный бизнес.

Организатором показа является Alliance Francaise Bishkek, а информация о предстоящем показе тиражируется в различных СМИ Кыргызстана, а также в подробностях представлена в Facebook, на странице Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

Отмечается, что фильм, снятый в 2020 году, является совместным продуктом Франция-Армения-Бельгия.

Вход на провакационное мероприятие — свободный, фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. А после показа состоится обсуждение ленты с Эммануэль Фосильон, региональным атташе по аудиовизуальному сотрудничеству, о возможностях совместного производства фильмов между Кыргызстаном и Францией.

С Арменией и Францией все понятно, а с Кыргызстаном что?

Хочется верить, что соответвующие структуры займутся этим вопросом и очередной сеанс армянской провокации будет предотвращен.