Президент России Владимир Путин рекомендовал всем региональным властям страны проводить корпоративные конкурсы «А ну-ка, девушки!» В качестве примера указывается опыт проведения подобного мероприятия на «Уралвагонзаводе». На список поручений, который был опубликован 5 апреля, обратил внимание ТАСС.

Ответственными за выполнение поручения назначены главы регионов. Отчитаться о проведении конкурсов они должны до 1 ноября 2024 года.

15 февраля этого года Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Там к нему обратилась сотрудница предприятия Валерия Фролова, которая выиграла конкурс «А ну-ка, девушки!», проводящийся на заводе. Она предложила президенту сделать данное мероприятие общероссийским. Путин пообещал ей подумать. Подробностей о том, как должен выглядеть, по мнению Путина, федеральный конкурс, нет.

Конкурс «А ну-ка, девушки!» (названный по строчке из песни сталинских времён «Марш женских бригад») проводился в СССР с 1970 по 1987 год. Мероприятие позиционировалось как «спортивно-интеллектуальное соревнование самых красивых девушек Советского Союза». Его показывали в эфире советского телевидения. Для конкурса отбирались девушки по профессиональному признаку. Они соревновались за звание лучшей в своей сфере. Также по советскому телевидению транслировали передачу «А ну-ка, парни!», которая была создана как аналог «А ну-ка, девушки!». В ней было больше атлетических конкурсов.