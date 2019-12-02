НАТО: пациент обречен на жизнь

Юбилейный саммит североатлантического блока в Лондоне, который пройдет 3 и 4 декабря, обещает быть скандальным. Президент Франции Эммануэль Макрон еще в начале ноября в интервью газете Economist поставил клинический диагноз альянсу, заявив о «смерти мозга» НАТО из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками. Он назвал Турцию, страну-члена организации со второй по численности и боеспособности после США армией, агрессором. «То, что мы сейчас переживаем, для меня это — смерть мозга НАТО», — констатировал Макрон. «Посмотрим правде в глаза. У вас есть партнеры, которые находятся вместе в одной точке земного шара, и у вас нет никакой координации относительно стратегических решений США с партнерами по НАТО… Мы являемся свидетелями агрессии, осуществляемой одним партнером по НАТО, то есть Турцией, — в зоне, где на кону стоят наши интересы — без всякой координации (с нами)…», — приводит слова французского президента издание.

Слова Макрона вызвали жесткую реакцию турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана, который предложил Макрону «проверить собственный мозг» перед тем, как делать заявления о «смерти мозга» НАТО, и пообещал, что то же самое посоветует Макрону на саммите в Лондоне. Эрдоган напомнил, что Турция является важнейшей страной НАТО и только она удерживает поток террористов в Европу. «Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — цитирует Эрдогана телеканал NTV. По словам турецкого лидера, у президента Франции нет опыта борьбы с терроризмом и «именно поэтому «желтые жилеты» оккупировали» страну. «Не тебе изгонять Турцию из НАТО. Такие решения не в твоих полномочиях. Пусть никто не сомневается, что без Турции террористы со всех четырех сторон мира устремятся в Европу»,- предупредил турецкий лидер. В ответ на обвинения по сирийскому вопросу Эрдоган заявил, что Франция вообще не имеет ни прав, ни полномочий находиться в Сирии. Сразу же последовала и реакция МИД Франции, вызвавшего турецкого посланника «на ковер», расценив слова Эрдогана как «оскорбление» президента Макрона. Ранее французского президента, продвигающего создание европейской армии и претендующего на лидерство в Европе, осадили лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер и канцлер Ангела Меркель, которая обвинила его в том, что он все время «бьет чашки, которые ей приходится склеивать».

По всему, Макрону на саммите в Лондоне придется очень туго. Чтобы убедить других членов организации в верности поставленного им НАТО диагноза, французскому лидеру надо вооружиться весьма вескими аргументами и предложить союзникам альтернативу. Переиграть таких политических глыб как Меркель и Эрдоган еще неоперившемуся французу вряд ли удастся. Ему сложно будет убедить и остальных лидеров стран-членов НАТО не только в «смерти» альянса, но даже в его «коме». Руководство НАТО и лидеры ведущих западных стран уже показали Макрону «зубы». Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег от подрыва НАТО, бывший директор НАТО по вопросам планирования Фабрис Потье упрекнул Макрона, что тот не предложил свой ядерный арсенал, кстати, единственный в Европе, для защиты европейцев.

В какой-то степени поддержать Макрона может Дональд Трамп, но и его страна оказалась в числе неблагонадежных для Парижа, поскольку действует исключительно в своих интересах. Усомнившись в готовности США выполнить предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора (правовой базы существования НАТО) обязательства по коллективной защите в случае нападения на любого члена альянса, Макрон фактически обвинил США в вероятном предательстве союзников, намекая на готовность Трампа сдать сирийских курдов. Тем самым французский лидер пытается подорвать доверие к НАТО, чтобы реализовать в дальнейшем проект общеевропейской армии.

Так или иначе, лондонский саммит Североатлантического альянса обещает быть очень интересным. У всех стран накопились претензии к друг другу, а лидеры уже даже не придерживаются дипломатического этикета. Сам Макрон заявил, что его слова о «смерти мозга» оказались полезной встряской для НАТО. «Мой комментарий был полезным сигналом, чтобы обратить внимание союзников», — отметил он.

С придыханием за развитием событий следят в Москве, которая только рада расколу внутри альянса, хотя на официальном уровне делаются весьма осторожные замечания, не выходящие за пределы дипломатического этикета. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров, согласившись с выводами и оценками французского президента, в то же время заметил, что постановка диагноза НАТО — это не дело Москвы. «В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому, как только НАТО «выздоровеет», мы не заставим себя ждать», — с иронией добавил Лавров. Ему вторил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков – « …жива НАТО или мертва «и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы»,- сказал представитель Кремля, выразив, однако, поддержку Макрону и назвав изложенные им подходы развития России «вдумчивыми» и «импонирующими российской стороне».

Бурные обсуждения на саммите предположительно возникнут и вокруг вопроса увеличения по требованию американской стороны оборонного бюджета НАТО, решение о котором затягивают европейцы, и по военным операциям Турции на Ближнем Востоке вопреки воле многих ее союзников, а также — решению Турции закупить российскую военную технику. Однако, все же, основная задача НАТО — европейская безопасность, а не координирование политики на Ближнем Востоке. И странам-союзникам, отмечающим 70-летие организации, придется учесть этот факт, избежать конфронтации и объединиться вокруг общих угроз. Ведь Европа по-прежнему считает Россию крупнейшей угрозой на фоне аннексии Крыма и продолжающихся кампаний в сфере шпионажа, кибервойны и распространения дезинформации. Поэтому НАТО обречена на выживание, ведь НАТО, как утверждает эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Джонатан Эйял, «самый успешный альянс в современной истории».