НАСА раскрыло причину отсутствия американских астронавтов на Луне и Марсе

Недостаточное финансирование помешало американским астронавтам высадиться на Луну и Марс к настоящему времени. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска», сказал Брайденстайн, отметив, что астронавты могли бы быть на данный момент и на Марсе.

Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил глава НАСА. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».

В мае президент США Дональд Трамп выделил НАСА дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса (lenta.ru)